A Cuvio gli agricoltori organizzano la Festa del Ringraziamento

Al giungere dell’autunno, terminavano tutte le varie attività nei campi e di conseguenza i vari raccolti erano messi al sicuro fra le mura domestiche: nelle case o nelle cascine.

Prima che le copiose nevicate coprissero tutto, la società prettamente contadina di un tempo usava ritrovarsi per un momento di festa e ringraziare Dio per la messe che aveva loro concesso.

Un’usanza che negli ultimi anni ha ripreso vigore soprattutto a Cuvio, dove gli agricoltori locali con la collaborazione di altri appassionati di coltura e

allevamento, animati dal forte desiderio di mantenere le antiche tradizioni, organizzano per

domenica 7 novembre la “Festa del Ringraziamento”.

Una manifestazione che quest’anno godrà anche di una particolare presenza che nobilita questa tradizione ultracentenaria: il vescovo di Como, Mons. Oscar Cantoni, giungerà appositamente a Cuvio per la celebrazione eucaristica e portare la sua benedizione.

La giornata si aprirà alle ore 10 presso il parcheggio del campo sportivo dove ci sarà il raduno dei trattori che in seguito sfileranno per le vie del paese.

Sul prato del campo di calcio, seguirà poi la S.Messa presieduta da Mons. Cantoni e al termine, sarà lo stesso Vescovo che impartirà la benedizione a tutti i mezzi agricoli.

Come tutte le più antiche tradizioni, la giornata terminerà con un lauto convitto che si terrà presso l’albergo Corona di Cuvio.