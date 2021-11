Diritti dell’adolescenza in piazza tra boxe, street art e musica

Boxe, street art e registrazione di tracce musicali: si celebra a Varese la Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e della Adolescenza e venerdì 19 novembre dalle ore 14,30 alle ore 18,30 con tre progetti – Re-Start, Discobus e Happiness – che si occupano di giovani in città, organizzano attività tematiche, con il patrocinio del Comune di Varese.

Sarà un pomeriggio da vivere insieme in due location, al centro Happiness di via San Francesco d’Assisi e in via Marconi con workshop artistici, sportivi e musicali che daranno la possibilità di sperimentarsi a piccoli gruppi e con l’apporto di figure educative, e nel rispetto delle normative anticovid.

«Durante il pomeriggio – spiegano gli organizzatori – i ragazzi avranno la possibilità di confrontarsi con gli educatori professionali: riceveranno materiale informativo su prevenzione di condotte a rischio e conosceranno nel dettaglio le offerte che Re-Start, Discobus e Happiness offrono quotidianamente sul territorio.