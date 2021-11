Due classi in quarantena alle scuole primarie di Crenna di Gallarate

Scatta la quarantena per due classi alle scuole primarie di Crenna di Gallarate, le Marconi di via Gulli.

Il provvedimento è stato stabilito sulla base delle nuove norme, che nel caso delle scuole primarie prevedono la misura cautelare in caso di un caso diretto Covid e un secondo collegato.

La notizia viene confermata anche dall’assessore all’istruzione Claudia Mazzetti: «Stanno tutti bene e sono tutti asintomatici». La conferma del provvedimento è stata data questa mattina, venerdì 12 novembre, da Ats Insubria.

Si tratta degli unici casi di quarantena a Gallarate (Mazzetti aveva fatto il punto giovedì mattina con tutti i dirigenti). La quarantena impone il ricorso alla didattica a distanza per le classi coinvolte, con rientro in classe secondo le norme in vigore: sette giorni con test negativo o quattordici giorni senza test.