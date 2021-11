In due mesi visita sei monumenti della valle Olona, è Irene la prima a concludere il Taccuino dell’Esploratore

Si chiama Irene Torretta, frequenta la scuola elementare di Castiglione Olona e d’ora in avanti potrà fregiarsi di un titolo: essere la prima, fra i suoi coetanei ed anche fra gli adulti – ad aver concluso il “Taccuino dell’Esploratore”.

Un primato che è tale soprattutto per il valore del risultato raggiunto: aver visitato alcuni fra i monumenti più affascinanti e ricchi di storia della valle Olona.

L’iniziativa, infatti, lanciata lo scorso settembre, ha riunito i comuni di Castelseprio, Gornate Olona, Castiglione Olona, Cairate e Fagnano Olona, con le loro Pro loco che hanno lavorato all’unisono per promuovere il turismo di prossimità. Chi raggiunge infatti il Castello di Fagnano Olona, il monastero di Cairate, il parco Archeologico di Castelseprio, il monastero di Torba, Palazzo Branda e la Collegiata di Castiglione Olona, riceve un timbro sulla propria scheda personale.

Una visita ad un monumento diventa così l’input a conoscere altri luoghi ricchi di storia e arte nel tratto che da Castiglione Olona arriva a Fagnano: senza limiti temporali, senza vincoli, se non quello di aver voglia di esplorare le ricchezze del proprio territorio.

Non c’era alcuna fretta, dunque, ma la piccola Irene non ha comunque perso tempo: in meno di due mesi ha completato il suo taccuino, raccogliendo con soddisfazione tutti e sei i timbri.

Orgoglio da parte di tutti gli organizzatori, che in questi mesi hanno iniziato a promuovere l’iniziativa nelle scuole della valle Olona, con la speranza che la curiosità dei piccoli esploratori sia da traino a quella dei loro genitori.

Intanto però, la passione della giovane esploratrice della valle Olona ha contagiato un’altra bambina, Noemi, a cui manca solo un timbro per terminare la scheda. «Conoscere questi luoghi fin da piccoli é importante: significa che, crescendo, questi bambini si trasformeranno in adulti che amano il proprio territorio»: era stato il messaggio lanciato dalle Pro loco con questa l’iniziativa culturale. Irene e Noemi sembra abbiano già iniziato a metterlo in pratica.