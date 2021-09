Taccuino dell’Esploratore, il bello della valle Olona da esplorare per gioco

Poche pagine, con contenuti scelti e una grafica che incuriosisce: il “Taccuino dell’Esploratore” nasce con le caratteristiche più opportune per incuriosire i più giovani e convincerli ad esplorare le bellezze della valle Olona.

«Conoscere questi luoghi fin da piccoli é importante: significa che, crescendo, questi bambini si trasformeranno in adulti che amano il proprio territorio». Le parole di Agostino Alloro, segretario di Unpli Lombardia, delegato alla provincia varesina, raccontano del desiderio che il nuovo progetto delle Pro loco della valle Olona rappresenti proprio un investimento per il futuro.

Ma di cosa si tratta?

Sotto un caldo sole, a breve distanza degli scavi che stanno arricchendo il parco archeologico, sabato 11 settembre a Castelseprio si è aperto il sipario su questo progetto.

Energie e passione di tanti soggetti sono confluite nel “Taccuino dell’Esploratore”, un volumetto leggero contenente informazioni inerenti alcuni dei musei più attrattivi della valle Olona, nel tratto che da Castiglione Olona conduce a Fagnano Olona.

Alla regia, i comuni di Castelseprio, Gornate Olona, Castiglione Olona, Cairate e Fagnano Olona, con le loro Pro loco che hanno lavorato all’unisono: il progetto, ideato già prima del lockdown, mira a essere un trampolino di lancio per il turismo di prossimità.

A coordinare il tutto, Agostino Alloro, che – come delegato varesino dell’ente che riunisce le Pro loco – sta facendo della valorizzazione del territorio una vera e propria missione.

Si parte dalle scuole

I primi destinatari saranno dunque le nuove generazioni: «Coinvolgeremo le scuole, distribuendo il taccuino e spiegando ai ragazzi in cosa consiste questo speciale “gioco”. Per ciascuno dei cinque comuni coinvolti abbiamo introdotto una pagina con alcune informazioni storiche e una mappa di questa porzione della valle Olona. La mappa strizza l’occhio ai carteggi geografici del seicento e unisce anche i volti delle figure storiche del nostro territorio».

Scopo della missione sarà completare il tour: «I monumenti inclusi sono il Castello di Fagnano Olona, il monastero di Cairate, il Parco Archeologico di Castelseprio, il monastero di Torba, Palazzo Branda e la Collegiata di Castiglione Olona. Visitando ciascuno di questi musei si riceverà un timbro nell’apposita scheda. L’obiettivo è quello di incentivare i visitatori a esplorare tutti i luoghi segnati. Al termine, verrà consegnato uno speciale diploma».

Nasceranno nuovi Taccuini in altre aree della provincia?

La valle Olona è grande e include paesi che, in questo progetto, non sono stati al momento inseriti. Alloro, però, guarda lontano: «Siamo partiti da questi cinque comuni, ma il sistema è replicabile in altre aree della valle e dell’intera provincia. Lo scopo sarà però lo stesso: catturare l’attenzione dei più giovani e convincerli a muoversi sul territorio, scoprendo quei gioielli di storia e arte a due passi da casa. Inoltre, l’ultima pagina del volume presenta due QR code che rimandano al sito del turismo della provincia di Varese e al fumetto “Cronache dal Seprio“».

L’importanza di ciclabile della valle Olona e della via Francisca del Lucomagno

«C’è tanto entusiasmo in questo progetto e speriamo che le persone rispondano con altrettanto interesse. Sarebbe bello veder muoversi anche le famiglie o i gruppi di ragazzi, magari in bicicletta» spera il consigliere di Unpli.

La vicinanza con importanti vie di collegamento non è stata dimenticata: «Non scordiamoci della presenza della ciclo-pedonale della valle Olona e del fatto che, accanto a questi monumenti, ci sia il passaggio della via Francisca del Lucomagno. Pellegrini e fruitori della ciclabile sono altri possibili destinatari del nostro “Taccuino dell’Esploratore” ».

Soprintendenza alle Belle Arti e Unpli Lombardia entusiasti del progetto

Presente all’evento, insieme ai rappresentanti delle Pro loco e alle autorità amministrative dei paesi coinvolti, la dottoressa Sara Masseroli – soprintendente archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le provincia di Varese e responsabile del Parco Archeologico e dell’Antiquarium di Castelseprio – entusiasta di un progetto che arriva proprio nel primo decennale dell’inserimento del sito fra i beni Unesco.

Agostino Alloro e Sara Masseroli

Soddisfatto anche il presidente di Unpli Lombardia, Pietro Segalini, che ha messo in evidenza il rischio che le Pro loco cadano in campanilismi e non collaborino, plaudendo invece, in questo caso, il lavoro di squadra che le nostre Pro loco hanno messo in atto.

«L’unione fa la forza» ha chiosato Segalini e, in valle Olona, le premesse ci sono tutte.