Scontro tra auto e moto a Cairate: soccorso un ragazzo di 16 anni

Un giovane di 16 anni è rimasto coinvolto in un incidente stradale nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 26 maggio, nel territorio comunale di Cairate. Lo scontro, che ha visto l’impatto tra un’automobile e una motocicletta, si è verificato attorno alle 18:45 lungo via Manzoni. (foto d’archivio)

Sul posto, in codice giallo – segnale che indica urgenza ma non pericolo di vita –, un’ambulanza della Croce Rossa di Busto Arsizio per prestare le prime cure al ragazzo rimasto ferito.

Oltre al personale sanitario, sul luogo del sinistro sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Busto Arsizio per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità lungo il tratto di strada interessato, al fine di chiarire l’esatta dinamica e le responsabilità dello scontro tra i due mezzi.