Con Endurovarese a ripulire i boschi tra Varese e Arcisate

Endurovarese lancia una nuova iniziativa per prendersi cura dei boschi del Varesotto. Domenica 21 novembre alle 10 si terrà una giornata ecologica per ripulire dai rifiuti le aree della via Vetta d’Italia tra San Fermo (Varese) e Velmaio (Arcisate). Il ritrovo sarà al campo volo di Arcisate.

L’iniziativa organizzata da Endurovarese e Cer Lombardia è aperta a tutti. Per partecipare sarà necessario indossare guanti e giubbotti ad alta visibilità. Lo smaltimento dei rifiuti e del materiale raccolto sarà a cura del Comune di Varese.