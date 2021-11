Endurovarese: «Vogliamo essere una risorsa per la comunità»

Endurovarese è una realtà nata nel 2014 per promuovere la passione delle due ruote nel Varesotto, ma in questi anni ha realizzato parecchie iniziative per la tutela del territorio, oltre a collaborare con diverse associazioni e istituzioni. Marco Mondini, fondatore di Endurovarese e responsabile provinciale del Cer Lombardia, ha raccontato le attività svolte finora e le idee per il futuro. Tra le attività svolte nel periodo più difficile della pandemia, Endurovarese ha organizzato insieme al Cer Lombardia una raccolta fondi a favore della città di Bergamo, ha aiutato il comitato della Croce rossa della Valceresio a rimpinguare il magazzino di generi alimentari destinati alle persone in difficoltà, e ha reperito un centinaio di mascherine da distribuire a chi ne avesse bisogno.

Ma Endurovarese ha messo in piedi anche tante iniziative per tutelare l’ambiente. I suoi volontari negli anni hanno ripulito dai rifiuti e dal degrado diverse zone dei boschi del Varesotto; rimuovendo anche alcuni resti degli accampamenti di spaccio. «Spesso ci chiedono – racconta Marco Mondini – perché facciamo questo, nonostante le parole molto dure che riceviamo solo per il nostro passatempo. Per quanto mi riguarda sono convinto che ognuno di noi ha il proprio ruolo. Nella mia vita ho avuto momenti belli, ma anche situazioni molto difficili. Ho avuto problemi di bullismo e ho dovuto fare i conti con la dislessia, ma nonostante queste difficoltà sono andato avanti, ora sono al quinto anno di biotecnologie e mi sto per laureare. Con Endurovarese vogliamo essere il cambiamento che vogliamo vedere».

«In futuro – spiega il fondatore di Endurovarese – ci piacerebbe fare un passo in più, magari anche grazie all’arrivo di nuovi membri. Si è già visto come gli enduristi possono essere utili per la comunità in casi di emergenza, inoltre, frequentando spesso i boschi, hanno una conoscenza del territorio maggiore rispetto a molti altri e possono quindi essere risorse importanti per tutelarlo e segnalare problematiche».

Endurovarese: Marco.Mondini2012@libero.it