Fedez in politica? Su Instagram il video burla della “discesa in campo”

Nei giorni scorsi i media avevano rilanciato con grande evidenza la notizia della probabile discesa in campo di Fedez in seguito alla registrazione di un dominio web dal sapore “politico”: fedezelezioni2023.it. Per giorni si è parlato di tale eventualità senza nessuna nuova informazione nel merito.

Oggi, lunedì 15 novembre, il cantante stesso ha pubblicato su Instagram un video burla della sua discesa in campo che sembra farsi beffa delle tante ipotesi circolate sui media nell’ultima settimana.

“Ho scelto di scendere in campo e frodare la cosa pubblica, perché non voglio vivere in un paese civile, governato da forze mature e da uomini legati a doppio filo ad un passato di conquiste sindacali e diritti per tutti – dice Fedez nel vidoe mentre accarezza un cagnolino -. Il movimento si chiama Disumano ed è possibile realizzare insieme un grande incubo: quello di un’Italia sempre più ingiusta, menefreghista verso chi ha bisogno e che nelle recite di fine anno della comunità europea ha il ruolo del cespuglio”.

Nel testo del post il cantante segna anche una data, quella del 26 novembre, probabile uscita del suo nuovo album.