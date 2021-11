Finisce fuori strada a Brusimpiano, interviene l’elisoccorso

Finisce fuori strada sulla strada provinciale 41 a Brusimpiano. L’incidente nel pomeriggio di domenica 21 novembre, intorno alle 15.30, in un tratto stretto e reso scivoloso dall’umidità sulla carreggiata.

Il conducente dell’autovettura, 93 anni, ha perso il controllo del veicolo, finendo fuori dalla carreggiata giù dalla scarpata.

I vigili del fuoco sono intervenuti con un’autopompa e un fuoristrada e hanno messo in sicurezza l’automezzo e collaborato con il personale sanitario per soccorrere l’uomo, trasportato in elisoccorso all’ospedale di Cittiglio.

Una volta soccorso il ferito, sono cominciate le operazioni di recupero del veicolo con l’ausilio dell’autogru.