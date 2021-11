Futura rimontata al PalaBorsani: Olbia passa dopo il tie-break

L’Heramea Olbia strappa, un po’ a sorpresa, la vittoria e due punti al PalaBorsani di Castellanza, lasciando la Futura Volley Busto con poco più di un pugno di mosche in mano: 3-2 per le sarde e un punticino per le Cocche a cui non basta l’ottima prima metà di gara per centrare l’obiettivo del successo.

La squadra di Lucchini ha infatti vinto nettamente i due set iniziali, anche in modo travolgente: 25-12 nel primo con il muro protagonista e 25-16 nel secondo, con Bici e Sartori a guidare l’attacco biancorosso. Sembrava il preambolo di un successo più liscio del previsto e invece Olbia ha cambiato marcia a partire dal terzo set: le sarde sono cresciute al servizio e nel fondamentale muro-difesa con Caforio a guidare la riscossa in ricezione; Busto ha condotto la frazione fino a quota 18 ma il finale è stato di marca ospite e negli ultimi scambi l’Hermae si è presa il punto del 2-1 (21-25).

Una Futura sotto shock non è riuscita a reagire nel quarto parziale, perso addirittura a 13, e neppure nel tie-break: Babantude ha ispirato il vantaggio sardo con un muro su Angelina e lo ha consolidato in attacco. Poi qualche errore di misura bustocco ha dato il +5 a Olbia. Angelina e Casillo hanno rosicchiato un paio di punti ma per le sarde è stato relativamente semplice, in quel momento, chiudere sul 10-15 e dare alle Cocche la quarta sconfitta stagionale nonostante il buon esordio di Casillo (13 punti e 3 muri).

Per la Futura si complica il discorso Coppa Italia: tutto si deciderà nella prossima settimana, a seguito della doppia trasferta di Aragona (mercoledì) e Sant’Elia (domenica).

Futura Volley Giovani – Volley Hermaea Olbia 2-3

(25-12, 25-16, 21-25; 13-25; 10-15) FVG Busto A.: Bici 20, Monaco ne, Bassi, Angelina 14, Badini, Lualdi ne, Demichelis 2, Sartori 9, Landucci ne, Biganzoli 6, Sormani, Casillo 13, Garzonio (L). All. Lucchini.

Note Futura –Battuta: errate 12, ace 7. Ricezione: 48% positiva, 31% perfetta, errori 7. Attacco: 31% positività, errori 10, murati 13. Muri: 9.

Olbia: Barbazeni 9, Allasia 3, Fezzi 1, Miilen 13, Buselli ne, Renieri 11, Minarelli ne, Maruotti 16, Caforio (L), Severin ne, Gerosa, Formaggio, Babatunde 13. All. Guadalupi.

CLASSIFICA: Brescia, S. G. in Marignano 21; Macerata 20; Sassuolo 16; Olbia 15; FVG BUSTO*, Marsala 14; Ravenna 12; Aragona 8; Sant’Elia 6; Altino 0.

* una partita in meno.