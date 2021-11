A Gallarate arriva l’albero di Natale in piazza

A Gallarate si prepara il periodo delle feste natalizie. E accanto alle luminarie (installate a partire da sabato 6 novembre, con i primi “fiocchi di neve” luminosi) ora tocca all’albero di Natale: nella mattina di lunedì 15 novembre si è iniziato l’allestimento della struttura in piazza, che viene realizzata intorno alla fontana al centro di piazza Libertà.

(Foto Giorgio Svezia, dal gruppo facebook Gallarate è…)

Nei giorni scorsi il Comune ha anche pubblicato la procedura a invito per selezionare chi allestirà e gestirà la pista da pattinaggio da realizzare in piazza, proprio accanto – o per meglio dire intorno – all’albero, una forma molto particolare e inedita.

La pista dovrebbe rimanere – secondo il capitolato di gara- dall’ultima settimana di novembre alla seconda di gennaio, in sostanza un mese e mezzo. Amministrazione comunale e Distretto Urbano del Commercio mettono a disposizione una cifra di 10mila euro, le realtà interessate possono offrire un ribasso sul contributo.