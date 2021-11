“Il bar del cult” decolla da Villadossola: Sergio Martino ospite d’onore

Sarà Sergio Martino, uno dei registi più prolifici tra i “maestri” della commedia all’italiana, a tenere a battesimo la mostra de “Il Bar del Cult”, un progetto dedicato proprio alla stagione d’oro di questo genere cinematografico e nato dalla fantasia e dall’impegno dei giovani verbanesi Rocco De Vito e Mirko Zullo.

Giovedì 11 novembre alle 18,30, il Teatro La Fabbrica di Villadossola sarà sede dell’inaugurazione della mostra nella quale saranno esposte numerose locandine (molte delle quali autografate) e cimeli raccolti da De Vito e Zullo, i quali nei mesi scorsi hanno incontrato diversi attori protagonisti di alcune pellicole rimaste nella storia del cinema italiano. Da Lino Banfi a Massimo Boldi sino a Urs Althaus, ovvero il mitico “Aristoteles” de “L’allenatore nel pallone” e altri ancora.

I loro contributi e le interviste – ora in fase di montaggio – andranno a formare un atteso docu-film diretto da Zullo che ripercorrerà una stagione prolifica (si va dagli anni ’60 all’inizio dei ’90), molto amata dal pubblico e che con il passare degli anni è stata via via rivalutata anche dalla critica.

Il progetto ha anche un risvolto benefico, perché attraverso l’attività della associazione History Life Onlus è previsto il sostegno per alcune borse di studio a ragazzi meno fortunati.

Dopo l’inaugurazione “benedetta” da Sergio Martino, oggi 83enne, la mostra de “Il bar del Cult” resterà aperta a Villadossola sino al prossimo 28 novembre: un modo piacevole per tuffarsi all’interno di un mondo fatto di pellicole che hanno fatto la storia del cinema italiano. Leggero, ma non per questo meno interessante.