Incidente in A4 a Sesto San Giovanni, due feriti

Alle ore 9:00 circa, sull’autostrada A4 Torino-Trieste, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra il bivio con la A58 TEEM e Monza in direzione Milano, per un incidente avvenuto all’altezza del km 141, nel quale sono stati coinvolti cinque mezzi pesanti e un’autovettura, con due persone ferite.

Sul luogo dell’evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 2° Tronco di Milano di Autostrade per l’Italia.

Attualmente, in direzione Milano, all’interno del tratto chiuso si registrano 2 km di coda e 3 km in corrispondenza del bivio con la A58 TEEM.

Agli utenti diretti verso Milano si consiglia di prendere la A58 TEEM, proseguire in A51 Tangenziale Est di Milano poi prendere la A52 tangenziale Nord e rientrare in A4 a Sesto San Giovanni.

Per le lunghe percorrenze dei veicoli diretti verso Milano si consiglia di uscire a Brescia e percorre la A35 BRE.BE.MI.

Agli utenti diretti verso Brescia si consiglia di prendere la A50 Tangenziale ovest di Milano poi la A51 Tangenziale Est di Milano e infine la A58 TEEM.