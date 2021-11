Incidente mortale in A8 verso Milano, muore automobilista di 45 anni

Incidente mortale questa notte alla barriera di Milano Nord, in A8 direzione Milano. Un uomo, per cause che i rilevamenti delle forze dell’ordine dovranno stabilire, ha perso il controllo dell’auto sulla quale stava viaggiando ed è andato a sbattere contro le barriere. Inutili i soccorsi: l’automobilista, 45 anni, è deceduto sul posto. (foto di repertorio)

L’incidente è avvenuto alle 2 di martedì 23 novembre. Sul posto i vigili del fuoco di Milano e due ambulanze e un’automedica di Ats Novate.