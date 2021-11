Incidente sul lavoro al Luna Park di Legnano: 34enne in pronto soccorso

Un lavoratore di 34 anni sarebbe caduto rimanendo schiacciato da un elemento di un’attrazione del Luna Park di Legnano. L’incidente sul lavoro, ancora in fase di accertamento, è accaduto dopo la mezzanotte tra domenica 7 e lunedì 8 novembre.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti l’uomo era impegnato in una operazione di smontaggio quando si sarebbe sganciata una pavimentazione in ferro.

Il 34enne, soccorso dalla Croce Rossa di Legnano, è stato portato in codice rosso al pronto soccorso di Legnano: l’uomo non è in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della Compagnia di Legnano. Sarà la Polizia Locale di Legnano a ricostruire la dinamica dei fatti.