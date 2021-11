Instagram disabilita il fanclub ufficiale dei Maneskin, l’appello: “Segnalate l’errore, aiutateci a recuperare la pagina”

(Nella foto i Maneskin live a Fontaneto)

Non sono solo petali, quelli che spuntano dalla rosa della Maneskin-mania, alla sua prima, piccola – per quanto fastidiosa -, battuta d’arresto. Come un fulmine a ciel sereno Instagram ha infatti cancellato nella notte tra il 2 e il 3 novembre la pagina del fanclub ufficiale (non il profilo della band) legata al quartetto romano che, dopo la vittoria di San Remo e dell’Eurovision, oggi sta conquistando l’Europa e gli States a colpi di chitarra rock conditi dall’appariscente glam.

Il motivo? Violazione del copyright fotografico, “accusa” prontamente contestata dai fan, ritrovatosi senza preavviso privati della pagina da centinaia di migliaia di follower che quotidianamente dava aggiornamenti e news sui Maneskin.

«Siamo veramente tristi e abbiamo bisogno del vostro aiuto – spiega il fan club -. Abbiamo 24 ore di tempo per segnalare ad Instagram l’errore che ha fatto» scrivono, lanciando un appello, gli amministratori del primo fanclub internazionale dalla propria pagina “backup”, ovvero la pagina di riserva creata per recuperare quanto perso.

È infatti possibile aiutare il fanclub seguendo questi semplici passi: dal profilo bisognerà accedere prima alle “Impostazioni”, dove sarà possibile segnalare il problema commentando con questo messaggio:

«Il profilo ManeskinOfficialFanclub è stato ingiustamente disabilitato per violazione di copyright quando in realtà ha usato propriamente i contenuti condivisi poiché non a fine commerciale e dando crediti ai fotografi. Ne richiediamo la riapertura immediata».