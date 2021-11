La cantinetta vino perfetta, per un brindisi alla giusta temperatura

Grazie alle zone a doppia temperatura, potrai conservare e servire vino rosso e bianco dalla stessa cantinetta vino. La porta in triplo vetro protegge le tue bottiglie dai raggi UV e dalla perdita di aroma, oltre a ridurre il consumo energetico. E’ inoltre dotata di una illuminazione a LED blu e di un pannello touch screen che ti permette di impostare la temperatura che più desideri in un range tra i 5 e i 20 °C. La ventilazione attiva al suo interno mantiene la temperatura sempre costante, così che potrai gustare la tua bottiglia preferita in qualsiasi momento della giornata in compagnia dei tuoi ospiti. Queste cantinette vino BODEGA43 hanno, infine, bassissime vibrazioni per creare l’ambiente ideale per una corretta conservazione del vino anche per lunghi periodi di tempo.

BODEGA43 è sinonimo di innovazione e design. Con la passione per il vino, questo marchio di lusso offre la migliore qualità, tecnologia e design al fine di favorire un invecchiamento ottimale. L’obiettivo di BODEGA43 è quello di creare una buona cantina per tutti gli amanti del vino.

La loro vasta gamma le rende adattabili in qualsiasi ambiente, trasformando la tua cucina o il tuo soggiorno in uno spazio unico ed elegante. BODEGA43 crea l’esperienza perfetta per realizzare tutti i tuoi desideri. Sarà come avere in casa una vera cantina tradizionale!

Le cantinette per vino sono il dispositivo di conservazione migliore in quanto la temperatura è costantemente controllata.

BODEGA43 ha realizzato tre tipi di cantinette: a libera installazione, progettate per adattarsi facilmente in qualsiasi punto della casa; cantinette per vini totalmente complementari che possono essere installate in qualsiasi tipo di cucina e il loro design consente di adattarsi a qualsiasi mobile, potendo espellere aria calda dalla parte posteriore; e ad incasso che si adattano perfettamente ad ogni tipo di design interno. Sono disponibili in diversi formati, da quelli più piccoli fino a quelli adatti a contenere oltre 200 bottiglie.

BODEGA43 ha pensato ad ogni tipo di esigenza, dall’amante del vino ma con una disponibilità di spazio ridotta, fino al ristoratore con la necessità di conservare un grande quantitativo di stoccaggio.

In particolare, le cantinetta vino incasso classe A sono silenziose e hanno bassissime vibrazioni in modo tale che il vino possa riposare in modo corretto. Sono dotate di una doppia zona di temperatura così che possano essere conservati sia vini bianchi che rossi. Inoltre, il vetro isolante con filtro UV protegge i tuoi vini evitando la perdita di aroma, e al tempo stesso permette una visione ottimale delle tue bottiglie più pregiate, valorizzandole al meglio.

