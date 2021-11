La Linde di Buguggiate si trasferisce a Lainate

La Linde Material Handling Italia spa, azienda di Buguggiate specializzata nella produzione e commercializzazione di carrelli elevatori e sistemi per la movimentazione di materiali, a partire da febbraio 2022 si trasferirà a Lainate in provincia di Milano.

Interessati al trasferimento sono circa 100 lavoratori appartenenti ai diversi comparti dell’azienda: la sede legale, la logistica con l’officina e il magazzino, l’amministrazione e il commerciale, a cui si aggiunge una consociata del gruppo, la Krs, che si occupa dell’attività di noleggio.

L’azienda verrà trasferita nel quartier generale della Still, marchio che produce anch’esso carrelli elevatori, a Lainate. Non sono per il momento previsti esuberi tra il personale anche se qualcuno ha già preferito andarsene per cercare lavoro altrove. Ad aprile invece dovrebbe avvenire anche la cessione di un ramo di azienda della Linde, ma il condizionale è d’obbligo perché sul trasferimento della capogruppo a Lainate è in corso una trattativa tra le parti sociali.