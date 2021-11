La Pro Patria naufraga contro il Renate: 4 a 1 pesantissimo

Piove sul bagno per la Pro Patria che allo Stadio Città di Meda incassa la peggior sconfitta stagionale. Il pesante passivo certifica il “momento no” dei tigrotti dopo un ottimo ottobre da imbattuti.

Le pantere del Renate banchettano 4 a 1 sulle spoglie dei biancoblu, al 33’ sotto due a zero in inferiorità numerica per il rosso diretto mostrato da Nicolini a Pierozzi, autore di un fallo da ultimo uomo. Frastornata la Pro Patria ha provato a reagire con qualche sussulto a fine primo tempo, quando si vede prima annullare un gol a Molinari (fallo molto fiscale fischiato dal direttore di gara) e poi trova il gol con Castelli.

Al 50’ Parker serve infatti un cioccolatino per l’attaccante ex Villareal che fa sperare che forse i brianzoli avevano cantato vittoria troppo presto ma tra il 67’ e il 72’ il Renate cale tris e poker con Marano e Maistrello. Gli ultimi quindici minuti sono di vero e proprio garbage time sotto la pioggia. Il “fiscalissimo” Nicolini non concede nessuna “pietas”, e fa giocare fino al 93’ una partita chiusa definitivamente almeno venti minuti prima.

SEGUE SERVIZIO COMPLETO IN AGGIORNAMENTO