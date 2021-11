Lavori alle stazioni: cambiano le fermate dei bus in piazzale Trieste

I lavori nel comparto stazioni avanzano e ciò presenta delle inevitabili ripercussioni anche sulle fermate degli autobus situate in zona.

A partire da lunedì 15 novembre, infatti, si attueranno alcune modifiche per gli stalli presenti all’interno di piazzale Trieste (FS), in quanto la parte antistante la stazione verrà inibita agli autobus. La fermata dei bus urbani lì presente verrà spostata avanti, rispetto alla collocazione attuale, di alcune decine di metri, nei pressi della macelleria/ex Chalet Martinelli (Angeli Urbani): i bus accederanno a questa fermata tramite un “bypass” realizzato in viale Milano e, da lì, partiranno anche le corse extraurbane per Morosolo (linea M).

La linea urbana O (FS-ospedale di Circolo) modifica invece il proprio percorso e viene prolungata dalla stazione FS a corso Moro, un cambiamento senz’altro utile per l’utenza diretta al principale ospedale cittadino.

La linea D (Varese-Azzate) effettuerà come prima fermata di carico passeggeri quella di via Orrigoni, anziché quella di piazzale Trieste.

Le linee della Valceresio (L Varese-Bisuschio/Brenno Useria + N06 Varese-Cuasso al Monte) spostano il proprio capolinea invece in piazzale Trento, di fronte alla stazione Nord.

Tali modifiche, elaborate dall’Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Como, Lecco e Varese, sono pensate anche per evitare un eccessivo sovraffollamento al principale capolinea extraurbano, quello nei pressi della Confartigianato che è anch’esso provvisorio in virtù dei lavori in atto in piazzale Kennedy.

Verrà installata specifica segnaletica per agevolare l’individuazione della corretta fermata da parte dei viaggiatori, che riportiamo qui sotto