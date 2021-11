Le accuse dell’opposizione di Lonate Pozzolo su Sap? “Non hanno fondamento”

Un’interrogazione «politicamente poco seria» quella avanzata dalla consigliera del gruppo misto Claudia Fraccaro, mercoledì 27 ottobre, nel corso della seduta consiliare, su Sap.

La maggioranza Uniti e liberi riconduce la genesi delle richieste di Fraccaro di quanto chiesto in consiglio ai social, coniugati alla noia e alla commistione di notizie e fake news: «I social: un fantastico calderone di informazioni spesso qualunquiste – vere e false – che vengono prese seriamente in considerazione e divengono addirittura oggetto di interrogazioni. Primo o poi si leggerà su Instagram o Tik Tok che è stato avvistato un asino volante senza patente, la notizia senza alcuna verifica verrà presa per verità infallibile e qualcuno prenderà spunto per scrivere una bella interrogazione all’amministrazione. Insomma un po’ come è accaduto per la consigliera Fraccaro, dopo qualche assenza, un po’ annoiata, senza sapere cosa fare, un giorno si è messa a curiosare sui social e ha preso spunto per chiedere della municipalizzata. Ed ecco che è stata “partorita” un’interrogazione che già dal suo esordio si capisce quanto possa essere politicamente seria».

Probabilmente è anche per questo motivo che è stata organizzata una serata a tema Sap aperta a tutta la cittadinanza, dal titolo “Sap – tra realtà e bugie”: l’appuntamento è per giovedì 11 novembre alle 21, in sala Ulisse Bosisio.

La discussione in consiglio

La lista della sindaca Nadia Rosa è tornata a commentare quanto accaduto in consiglio, a seguito delle risposte fornite direttamente da Sap, che avrebbero dimostrato che «tutte le accuse non hanno fondamento».

Ritornando sulle varie risposte fornite da Rosa, affermano che il vicepresidente Modesto Verderio fosse «titolato e autorizzato da SAP a guidare il mezzo e aveva la facoltà di trasportare terze persone che sono regolarmente coperte da assicurazione».

Hanno poi ricordato – come già affermato mercoledì scorso – che è stato sospeso lo stato di fermo amministrativo del veicolo lo scorso 11 ottobre e che il 26 novembre ci sarà la prima udienza del ricorso presentato da Sap: «Solo allora la società potrà valutare le responsabilità e procedere con eventuali provvedimenti disciplinari, e solo quando fossero accertate effettive violazioni da parte della società il Comune potrebbe intervenire come ente controllore, peraltro insieme al Comune di Ferno. Qualcuno sembra dimenticare che Lonate Pozzolo è socio di Sap al 50%. Sarà che conviene farlo, quando le interrogazioni hanno lo scopo di un attacco personale».

«Una migliore capacità di comprensione del testo nel leggere le risposte ricevute e una migliore preparazione da parte di Fraccaro o di chi la consiglia dal punto di vista normativo e procedurale l’aiuterebbe a essere più efficace nella sua attività politica. Infatti, la consigliera, di fronte a queste risposte chiare, lineari che esaurivano i castelli di sabbia della sua interrogazione, non si è mostrata soddisfatta, ma ha attaccato anche la professionalità del segretario comunale che a suo parere, non è la prima volta che non farebbe rispettare il regolamento comunale. Ha affermato che procederà ad informare il Prefetto. Benissimo. Lo faccia pure –sua Eccellenza sicuramente avrà cose più importanti da fare-, ma concedendoci una curiosità: ma informare di cosa?», concludono.