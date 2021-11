“L’incidente in Autolaghi causato da un pirata della strada”

«Sono stato il primo a fermarmi, a dare soccorso e chiamare il 112». Comincia così il racconto del nostro lettore Luca, testimone e primo soccorritore dei feriti nell’incidente di Solbiate Arno nella trada serata di venrdì 19 novembre.

Il nostro lettore ha spiegato quanto avvenuto alla Polizia e racconta anche a VareseNews quello che ha visto: «Io stavo entrando in autostrada da Solbiate Arno e ho visto una macchina nera, credo un’Audi o una Mercedes, sfrecciare in corsia di sorpasso ad almeno 180 kmh se non di più. Poco dopo è avvenuto l’incidente e ovviamente questo non si è neanche fermato. È importante che venga fermato questo pirata della strada che ovviamente ha avuto dei danni alla macchina pure lui, dato la botta che ha preso la macchina ribaltata. Anche il bambino che era a bordo della macchina ha detto “una macchina nera ci ha spinto“, a conferma di quello che ho visto io. Se qualche carrozziere o meccanico della provincia dovesse trovarsi una macchina del genere in riparazione in questi giorni dovrebbe segnalare la cosa alle forze dell’ordine».