Ribaltamento sulla A8 Milano Varese, tre persone coinvolte tra cui un bambino di 5 anni

(foto di Daniele Venegoni) – Incidente stradale nella serata di venerdì 19 novembre sull’autostrada A8 Milano-Varese.

Per cause ancora in corso di accertamento attorno alle 22 un’auto si è ribaltata sulla corsia in direzione Varese, poco dopo l’uscita di Solbiate Arno, all’altezza di Leroy Merlin.

Sul posto tre ambulanze con due auto mediche e i Vigili del fuoco di Varese che stanno collaborando con i sanitari per il soccorso alle tre persone ferite, tra le quali un uomo di 48 anni e un bambino di 5 anni.

Lunghe code si sono formate in direzione Varese, con uscita obbligatoria a Solbiate Arno, ma per chi era in coda nel tratto dopo l’uscita la situazione si è sbloccata solo dopo le 23,30.

(Articolo aggiornato alle 23,46 – Seguono aggiornamenti)