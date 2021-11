Linee programmatiche e nuove commissioni nel secondo consiglio comunale del Galimberti Bis a Varese

Secondo consiglio comunale per la nuova amministrazione Galimberti: si terrà giovedì 2 dicembre alle 20.45. Argomenti principali saranno la presentazione delle linee programmatiche del mandato, che verranno esposte dal sindaco rieletto Davide Galimberti, l’istituzione delle nuove commissioni consiliari e la determinazione delle relative competenze, ma sono sette i punti in tutto all’ordine del giorno.

L’accesso al Salone Estense è consentito a consiglieri, assessori comunali e alla stampa: il pubblico potrà seguire i lavori consiliari in diretta streaming sul canale YouTube del Comune di Varese, che troverete in fondo all’articolo.

L’ORDINE DEL GIORNO DEL CONSIGLIO COMUNALE

L’ordine del giorno del 2 dicembre prevede, al primo punto, la presentazione delle linee programmatiche di mandato, di cui sarà relatore il sindaco Davide Galimberti.

Al secondo punto c’è la nomina della commissione comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari, mentre al terzo punto c’è l’istituzione delle commissioni consiliari e la determinazione delle relative competenze per materia: qui sarà relatore, per la prima volta nella sua nuova veste di presidente del consiglio comunale, Alberto Coen Porisini.

Il quarto punto è la ratifica della deliberazione della giunta comunale n. 242 in data 8.11.2021, ad oggetto: “variazione al bilancio di previsione 2021/2023 in via d’urgenza, ai sensi degli articoli 42, comma 4 e 175, comma 4, del d.lgs. 267/2000.” che veder relatore l’assessore al bilancio Cristina Buzzetti, il 5 punto, sempre relazionato da Buzzetti, riguarda la revisione periodica delle partecipazioni societarie possedute dal comune di Varese ai sensi dell’art. 20 del d.lgs. n. 175/2016 (relatore assessore Cristina Buzzetti).

Ultimi due punti sono il sesto, che affronta degli interventi somma urgenza di riparazione fognatura acque chiare in via D’Amico, su cui relazionerà l’assessore Andrea Civati e il settimo, sul riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio a seguito di sentenze esecutive (relatore sindaco Davide Galimberti)

LA DIRETTA