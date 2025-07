Incentivi Energie Rinnovabili alle PMI: ultima chiamata per Minieolico e Fotovoltaico

In chiusura l0 sportello per accedere agli incentivi destinati alle imprese che investono sulle energie rinnovabili e, in particolare, sull’autoproduzione attraverso impianti fotovoltaici e minieolici: le domande possono essere presentate fino al 17 giugno 2025 (grazie ad una proroga rispetto alla scadenza originaria). Anche se, da martedì 8 luglio 2025 , fino al 30 settembre 2025, le PMI potranno presentare nuove domande per ottenere contributi per l’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili (fotovoltaico e minieolico), inclusi sistemi di accumulo, tramite Invitalia.

Di seguito l'approfondimento sul tema

Possono beneficiare delle agevolazioni per l’autoproduzione, l’autoconsumo immediato e anche per sistemi di accumulo/stoccaggio, le PMI che operano sull’intero territorio nazionale fatta eccezione per le imprese attive nel settore carbonifero e della produzione primaria di prodotti agricoli e della pesca e dell’acquacoltura.

Incentivi per la transizione energetica nelle PMI

La misura inserita nel PMRR concede un contributo in conto impianti per i programmi di investimento delle piccole e medie imprese di importo non inferiore a 30mila euro e non superiore a un milione di euro, nella misura massima del:

30% per le medie imprese;

40% per le micro e piccole imprese;

30% per l’eventuale componente aggiuntiva di stoccaggio di energia elettrica dell’investimento;

50% per la diagnosi energetica.

Le risorse (320 milioni di euro) sono in parte riservate alle Sud: il 40% va alle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Un ulteriore 40% è destinato alle micro e piccole imprese.

Spese e investimenti ammissibili

Le imprese devono garantire il rispetto del principio DNSH (Do No Significant Harm). Fatta questa premessa, sono ammissibili i programmi di investimento riguardanti:

l’installazione di impianti solari fotovoltaici, comprese apparecchiature e tecnologie funzionali all’operatività degli impianti medesimi e le spese di installazione e messa in esercizio;

l’installazione di impianti mini-eolici, comprese le apparecchiature e tecnologie funzionali all’operatività degli impianti e le spese di installazione e messa in esercizio.

NB: per impianti mini-eolici si intendono quelli di piccola dimensione installati su edifici esistenti o su coperture di strutture pertinenziali, destinate in modo durevole al servizio degli edifici stessi.

Gli investimenti non sono cumulabili per tecnologia, nel senso che non possono prevedere la contemporanea installazione di impianti solari fotovoltaici e di impianti minieolici. Possono comunque essere integrati e combinati con impianti e sistemi di accumulo. Devono inoltre essere accompagnati da una diagnosi energetica ed i programmi di investimento devono essere ultimati entro 18 mesi dalla data di concessione delle agevolazioni.

Le domande di accesso ai contributi possono essere presentate solo utilizzando la piattaforma informatica sul sito di Invitalia.