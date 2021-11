Quando l’intervista te la sbobina un “tools” automatizzato

Quante volte in una giornata pensi che vorresti avere più tempo per concludere un lavoro? A Festival Glocal c’è un workshop dedicato ad alcuni strumenti digitali che possono aiutare i giornalisti a risparmiare tempo. Ed in particolare ad un “tools” che permette di sbobinare un’intervista, infatti, è un compito necessario, ma che richiede tempo a professionisti per i quali è spesso una risorsa molto limitata.

La giornalista Rosa Maria Di Natale tiene un incontro dal titolo “Transcription tools. Le trascrizioni automatizzate che fanno risparmiare tempo”. L’evento è organizzato in collaborazione con Ona Italia.

Rosa Maria Di Natale è giornalista professionista. Collabora con diverse testate tra cui La Repubblica Palermo e con il Gruppo Gedi, e si occupa di comunicazione. Da anni autoproduce video inchieste per il web e la TV girate con smartphone o telecamera. Una di queste, “Hotel Librino”, trasmessa da Rai News, ha vinto nel 2007 il Premio Ilaria Alpi. È membro di Ona Italia. L’Online News Association è un’associazione internazionale no profit di giornalisti digitali; uno dei suoi obiettivi è connettere il giornalismo, la tecnologia e l’innovazione.

Festival Glocal è il festival del giornalismo digitale organizzato da VareseNews che torna per la sua decima edizione dall’11 al 14 novembre a Varese. Gli incontri sono liberi e gratuiti, su iscrizione. Per i giornalisti è possibile iscriversi sul Sigef per i crediti.

L’incontro è in programma per venerdì 12 novembre, dalle 14 alle 16, alla Sala VareseVive.