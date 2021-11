Per i Mastini inizia il ciclo casalingo: all’Agorà arriva il Dobbiaco

Serve una ripartenza, in casa Mastini Varese: la pesante sconfitta di settimana scorsa a Como (4-0) ha fatto risaltare i problemi (soprattutto offensivi) della formazione giallonera, incapace di bucare la gabbia dei lariani, sterile in fase di superiorità e scivolata ora al penultimo posto in classifica, davanti al solo Appiano.

La squadra di Tom Barrasso, però, ha davanti a sé la possibilità di risalire perché il calendario dà ai gialloneri ben tre partite interne consecutive sul ghiaccio milanese dell’Agorà. Servirà però un cambio di passo anche tra quelle che dovrebbero le “mura amiche”: nelle tre partite giocate a Milano infatti sino a ora sono arrivate solo sconfitte. Questa volta a opporsi a Vanetti (foto in alto / Munerato-Mastini) e compagni ci sarà il Dobbiaco, formazione nuova per la categoria (è l’unica novità della stagione di IHL) ma già in piena corsa playoff.

Dodici i punti raccolti dagli “Orsi” in otto gare, con la squadra di Guido Lamberti Charles che a un certo punto si è ritrovato nel terzetto di testa, salvo poi perdere colpi nelle ultime settimane. Incertezze – tre sconfitte nelle ultime quattro gare – nelle quali i Mastini possono “infilarsi” per tornare a fare punti: gli ospiti hanno un portiere valido come il 29enne Burzacca (quasi il 91% di parate) ma in avanti non vantano un particolare punto di riferimento. Attenzione però alla visione di gioco offerta dal difensore canadese Rein, zero gol ma ben sette assist, praticamente uno a serata. Sarà però fondamentale per i gialloneri dare una scossa al proprio powerplay: in superiorità il Varese ha segnato una sola volta su 35 tentativi, un miserrimo 2,86% che stride anche con il 12,2% del Como, la squadra peggiore in superiorità tra le altre iscritte alla IHL.

Varese e Dobbiaco si confronteranno domenica 14 a partire dalle ore 18, con la direzione gara affidata a Lottaroli e Volcan e con un pubblico che si spera caldo e numeroso. La squadra, mai come in questo momento, ha bisogno di sostegno anche se certamente la prestazione offerta nel derby con il Como non è stata all’altezza. Per questo, i tifosi dei Mastini, questa volta si attendono un riscatto, un ruggito e, perché no, una classifica migliore.