Il mondo dello ‘svapo’ ingloba anche il Cbd

Sono due tra i comparti che hanno segnato la maggiore crescita di interesse negli ultimi anni, generando anche un incremento nei rispettivi mercati con giri di affari tutt’altro che trascurabili. Si parla di svapo, ovvero di tutto ciò che rientra nel concetto di sigaretta elettronica; e di Cbd, il cannabidiolo, con annesso il tema della cannabis light. Argomenti che di recente si sono fusi vedendo la comparsa, nel mondo dell’ingrosso svapo, di prodotti a base di Cbd per e-cigarette.

Partiamo dal concetto di base: con il termine ‘svapare’ si fa riferimento all’azione di fumare sigarette elettroniche, quelle che per l’appunto generano vapore e non fumo, come nel caso della sigaretta tradizionale. La sigaretta elettronica consente di inalare vapore aromatizzato, scegliendo in base ai gusti il prodotto da svapare.

Un mercato che nel corso degli anni si è fatto molto ricco e nutrito, con aromi per tutti i palati: tabacco classico ma anche caffè, zucchero, dolci vari, piante, fiori e chi più ne ha più ne metta. Un modo per accontentare qualsiasi ‘svapatore’ che può puntare sempre sullo stesso aroma, quello preferito, o scegliere di cambiarlo di volta in volta.

Il mercato del Cbd

In parallelo il mercato del Cbd ha visto la luce già da qualche anno, da quando è stata liberalizzata la cannabis per uso medico: si parla di un certo tipo di cannabis, con riferimento ad una delle sostanze presenti al suo interno, il Cbd per l’appunto. Cbd è la sigla di cannabidiolo, sostanza naturale che ha la facoltà di non creare effetti psicotropi; quello che nella cannabis ricreativa genera lo sballo, per intenderci, è il Thc, che per legge deve essere presente nella cannabis light in una percentuale massima dello 0,2%.

Ed il Cbd è stato ampiamente sperimentato anche in ambito medico curativo, viste le sue facoltà in particolare analgesiche; oltre che come integratore alimentare, da usare perfino a tavola. Questa crescita esponenziale del Cbd lo ha reso molto popolare, al punto che oggi anche il mondo dello svapo vi si è aperto dando vita a liquidi per sigarette elettroniche proprio a base di cannabidiolo. Molto richiesti soprattutto negli ultimi mesi.

Gli articoli per fumatori

I prodotti a base di Cbd sono diventati un must ed hanno conquistato il mercato dei produttori (si può avere una panoramica cercando articoli per fumatori ingrosso). Un universo ampio ed articolato all’interno del quale trovano spazio molti prodotti, gadget, sostanze a base di cannabis light e quant’altro.

In definitiva i settori delle sigarette elettroniche e della cannabis light per uso personale sono due mondi differenti, che corrono paralleli e che si sono incrociati solo di recente, dando il là ad un mercato potenzialmente molto ampio in grado di rivolgersi ad un bacino di utenza di interessati piuttosto nutrito. Il crescente interesse da parte di molti per i liquidi di sigaretta elettronica a base di Cbd lo sta a certificare.

Il CBD non è un ingrediente di consumo in tutta Europa, questo articolo è stato scritto secondo le regolamentazioni del Regno Unito per quanto riguarda il CBD in cibi e bevande, per favore se non sei un rivenditore del Regno Unito conferma le regolamentazioni alimentari del CBD nel tuo paese. Trova maggiori informazioni qui.