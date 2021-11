Orgoglio Cao: campioni d’Italia karate esordienti

170 squadre in gara al PalaPellicone, il palazzetto della FIJLKAM (Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali) che accoglie le competizione per assegnare i Titoli italiani di Karate Judo e Lotta a Roma.

Ottimi i risultati per la Cao, società che ha sede a Limido Comasco, Cermenate e Cantù e che è risultata al primo posto grazie ai risultati conseguiti nei due giorni di competizione.

«Abbiamo lavorato un anno per arrivare pronti a questa competizione, sopratutto per recuperare il tempo perso con la pandemia, abbiamo iniziato a gareggiare prima all’estero, in Svizzera, Austria Croazia e Polonia, per arrivare competitivi nella gara più attesa in Italia. Questo titolo rappresenta una vittoria importante, sicuramente per noi del Cao, ma per tutto il movimento Karate della zona dell’Insubria», commentano dalla società sportiva lombarda.

Tra i successi, quelli di Andrea Sesto (75 kg, campione d’Italia), i terzi posti di Simone Giuliano (63 kg) e per la saronnese Viola Gandola (50 kg), il settimo posto di Matteo Costanzo (48kg) e le undicesime piazze per Elisa Cattaneo, Greta Gandola (sorella di Viola) ed Edoardo Mesiti.

I ragazzi seguiti dal tecnico di Kumite Davide Colombo hanno dimostrato completezza sul tatami, mettendo punti di pugni, calci e grazie ad Andrea Sesto anche di Proiezione (una tecnica di atterramento difficile da compiere vista la giovane età)

Il sabato in giornata è arrivata anche Daniela Galbiati, presidente e direttore tecnico Cao a supportare la squadra.

Grande emozione e qualche lacrima di gioia per il gruppo di accompagnatori CAO che hanno assistito ai combattimenti dalle tribune del palapellicone di Roma: «Ora festeggiamo i nostri ragazzi ma non ci fermiamo, abbiamo già in agenda diversi appuntamenti, sia per il settore giovanile che per gli agonisti più grandi, tra cui la Youth League, la lega mondiale di Karate per tappe della World Karate Federation che si conclude a dicembre proprio in Italia, a Venezia».