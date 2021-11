Parto sprint a Varese: i soccorritori arrivano quando Mara è già nata

(Siria, Marco e Lorenzo dell’equipaggio della Cri Comitato di Varese)

Mara aveva fretta di venire al mondo. Non ha dato tempo alla sua mamma e al papà di mettersi in macchina per raggiungere l’ospedale Del Ponte a Varese.

Così, ieri sera attorno alle 22.30 alla centrale del 112 è arrivata la richiesta di aiuto per un parto in casa nella città di Varese.

Dalla sede di Areu è partita l’automedica con una giovane dottoressa e un’infermiera. Dalla centrale della Croce Rossa di via Dunant si è messa in moto l’ambulanza.

In pochi minuti, i soccorsi erano sul posto: « Prima sono entrati i sanitari poi siamo arrivati noi della Croce Rossa – spiega Lorenzo – al nostro ingresso ho sentito il vagito ed è stato emozionante. Questi sono interventi che capitano molto di rado e sono sempre coinvolgenti. Noi siamo preparati ad affrontare questo tipo di emergenza».

Insieme a Marco e Siria, Lorenzo ha di fatto assistito al lavoro del medico e dell’infermiera che hanno preso in carico la neonata, controllato i parametri vitali di mamma e figlia e le hanno preparate al trasporto verso l’ospedale: « Io e i miei colleghi di ambulanza ci siamo occupati del trasferimento – spiega Lorenzo – abbiamo utilizzato una sedia speciale che, grazie a una sorta di carro armato, scivola lungo le scale. Quindi abbiamo trasferito mamma e figlia sulla barella, le abbiamo coperte bene e le abbiamo portate all’ospedale Del Ponte».

All’arrivo dei soccorsi, quindi, la madre, al secondo figlio, aveva già partorito e il pianto delle piccola Mara ha accolto i soccorritori.