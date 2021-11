Piccoli scultori crescono al Midec creando gli Animali del bosco

Il Midec, Museo internazionale del design ceramico di Cerro di Laveno, riapre il suo laboratorio a bambini famiglie e chiunque abbia voglia di sperimentare la propria creatività con un nuovo laboratorio natalizio articolato su due incontri, nelle mattinate di sabato 4 e 11 dicembre, dalle ore 9.45 alle 11.45.

Durante il laboratorio, a cura della ceramista esperta Sarah Dalla Costa, i partecipanti potranno creare con le loro mani Gli animali del bosco, ispirati dalle forme di un grande artista, Angelo Biancini, rivisitato in chiave natalizia. Cerbiatti, volpi, scoiattoli, passerotti e altri piccoli animali potranno prendere forma grazie alla tecnica della scultura, da apprendere operando.

La quota di partecipazione per ciascun incontro è di 5 euro.

Attività indicata per adulti e bambini a partire dai 6 anni.

I posti sono limitati. Per prenotazioni scrivere via Whatsapp al 379 2000406.