Pizzata dei volontari ai centri vaccinali: una festa per dire grazie a chi ha donato il suo tempo

L’hub vaccinale della Schiranna ormai non esiste più, ma i legami e il valore dell’attività di volontariato non sono stati dimenticati. Soprattutto da chi, quei volontari, li ha coinvolti e coordinati per tutti questi mesi mesi. Così, la scorsa settimana, le associazioni di volontariato che hanno diretto l’accoglienza del centro vaccinale si sono ritrovate in pizzeria per dire grazie a chi ha regato il suo tempo libero.

Una festa che si è allargata alle tante persone che si sono impegnate anche negli atri centi: da Angera a Tradate da Rancio Valcuvia ad Arcisate. Oltre sessanta persone hanno accettato l’invito a festeggiare.



Avo, Cittadinanzattiva e Il Ponte del Sorriso sono state le prime associazioni a rispondere all’appello nazionale per le vaccinazioni di massa ma il gruppo si è subito allargato con Anffas Fondazione Piatti, Andos Insubria, Andos Varese, Associazione Diabetici Tradate Seprio, Associazione Varesina per il Melomelingocele, Avis Tradate, I Colori del Sorriso, La Gemma Rara, Lilt, Movimento per la Vita, Petali dal Mondo, Stringhe Colorate, Varese per L’Oncologia. Una grande squadra per accogliere le persone pronte al vaccino, con tanti sorrisi ed entusiasmo.

«Negli hub, ci sì è trovati ad affrontare situazioni a volte difficili, a volte divertenti e persino ridicole – hanno commentato i responsabili delle diverse associazioni – come chi in estate è andato a vaccinarsi in costume, aneddoti che durante la serata sono stati ricordati in modo spiritoso.

E’ stata un’esperienza umanamente profonda, un’occasione di crescita e di riflessione per tutti. Sono state intrecciate nuove amicizie e l’appartenenza ad un’associazione piuttosto che a un’altra è stata irrilevante … il volto bello del volontariato che ha voluto che tutti fossero ancora insieme davanti a una fumante pizza, come vecchi amici».