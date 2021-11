Quali sono i controlli da effettuare sulla caldaia?

Gli impianti di riscaldamenti alimentati dalle caldaie, sono quelli più comuni che troviamo nelle case italiane perché offrono un buon rendimento termico. Le case si riescono a riscaldare rapidamente usando dei combustibili che sono a basso costo.

Solo che occorre che ci sia un Controllo caldaia una tantum che possa garantire che l’impianto rispetti delle leggi ambientali e regolamenti che sono oggi imposti a livello normativo. Non è più possibile e nemmeno consigliabile che ci siano delle caldaie che funzionino senza controlli sulla tossicità prodotta oppure sulla sicurezza che poi è fondamentale quando si usano questi elettrodomestici.

Quali sono i controlli da fare sulla caldaia?

Le caldaie hanno dei controlli da fare per poter funzionare al meglio e per adeguarsi ad alcune richieste di legge che mirano ad avere riduzioni dei consumi e dell’inquinamento, ma con alti rendimenti termici.

Molti utenti si trovano a fare i primi controlli sulla caldaia poiché non li hanno mai fatti, magari perché la caldaia è nuova oppure perché hanno fatto un cambio del proprio impianto di riscaldamento. Vediamo quindi quali sono le caratteristiche e i controlli da fare per fare richieste specifiche.

Una volta installata la caldaia, il tecnico deve eseguire un collaudo e delle analisi dei fumi che hanno una validità di almeno 2 anni. Il collaudo rilascia la dichiarazione di conformità in modo perenne, cioè finché poi non si ha a che fare con una sostituzione oppure con altre modifiche che non sono professionali.

Tuttavia le analisi dei fumi si dovrebbero richiedere almeno una volta ogni 2 anni per essere sicuri che i fumi di combustione prodotti siano in linea con i parametri di inquinamento imposti.

La manutenzione deve avvenire in modo che ci siano delle pulizie dalle fuliggini e da altri elementi interni che sono poi rilasciati dalle reazioni chimiche. Queste portano ad avere la certezza di una sporcizia che rallenta moltissimo il meccanismo interno. Dunque è consigliato fare delle manutenzioni ordinarie una volta all’anno oppure unirle alle manutenzioni straordinarie ogni 2 anni.

Ovviamente potete avere dei chiarimenti in merito alla tipologia di caldaia che si possiede, direttamente dai centri di assistenza o da un tecnico esperto.

Controlli caldaia obbligatori

Tra i controlli che si devono fare sulla caldaia troviamo poi quelli che sono obbligatori, cioè che vengono richiesti dalla legge. La revisione e il rilascio del bollino blu o verde riguardano delle manutenzioni e analisi dell’impianto di riscaldamento, nello specifico delle caldaie, che sono atte a confermare che la struttura funzioni in modo adeguato.

Il rispetto ambientale, la diminuzione dell’inquinamento e di elementi che riguardano la tossicità della combustione, come anche il rendimento energetico, devono rientrare sempre all’interno di linee guida dettate dal Ministero della Salute.

Infatti diventa importante che si abbiano dei controlli da parte di professionisti specializzati perché i rischi sono realmente alti. Si possono avere delle denunce se una caldaia di oltre 8 anni non ha mai avuto una revisione. In alcuni casi non è nemmeno escluso la denuncia oppure il sequestro della struttura che è troppo inquinante rispetto al rendimento dato.