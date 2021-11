Qualificazioni regionali Under 15 ed Under 21 di judo a Cornaredo

Nell’ultimo fine settimana di ottobre presso il palazzetto dello sport di Cornaredo si sono svolte le fasi regionali di qualificazione al campionato italiano Under 15 ed Under 21 di judo

Circa 200 i judoca lombardi che si sono affrontati sui 3 tatami allestiti dal comitato regionale con l’obiettivo di staccare il biglietto per le finali di novembre in programma al Pala Pellicone di Ostia.

Si fa purtroppo ancora sentire l’onda lunga della pandemia di covid in termini di numero totale di partecipanti anche se si inizia a vedere un timido ritorno alle competizioni da parte dei ragazzi e delle ragazze che hanno dovuto sospendere l’attività di gara per oltre un anno. Ottime le notizie per la provincia di Varese e per l’Alto Milanese che manderà in finale un buon numero di rappresentanti.

«Avevano già raggiunto la qualificazione grazie ai punti conquistati in ranking list nazionale tra gli U15 Colombo Lorenzo, Bergamin Giorgia, Cappellini Giulia per la Robur et Fides Varese se Someya Kaori per il Ken Kyu Kai Somma Lombardo, tra gli U21 Mara Federica e Formentin Christian Pro Patria Busto Arsizio e Sagunti Christian CSG Busto Garolfo. A loro – fa sapere R. Perego, delegato Fijlkam Provincia di Varese – si sono aggiunti i fratelli Drago della Polisportiva Villa Cortese. Sia Chiara che Gabriele vincono le loro categorie U21. Anche il Bu-Sen Luino tra gli U15 qualifica Sara Stivoni e Nicola Dedtefano, cosi come la Polisportiva Villa Cortese Gallo Gabriele e Parolini Tommaso, il Judo Club Legnano Serafini Christian e Ferraro Tommaso, il Ken Kyu Kai Somma Lombardo Corò Marco, la Robur et Fides Varese Macchione Carolina e Imparato Stella per finire con gli atleti del Judo Club Parabiago D’Addazio Chiara, Galeoto Kiara, Milazzo Brandon e Palella Filippo. In attesa di vedere in azione alle finali nazionali tutti i nostri giovani ora l’attenzione si sposta al PalaGorle dove domenica 7 novembre si svolgeranno le qualificazioni agli assoluti d’Italia».