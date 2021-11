“Quindici secondi per volta, amore e morte al Palace Hotel” viene presentato a Cuveglio

Venerdì 19 novembre alle ore 18:00 presso il Molinari&West Bakery Café, in via Battaglia San Martino 94 a Cuveglio, si terrà la presentazione del romanzo “Quindici secondi per volta, amore e morte al Palace Hotel” a firma di Camillo Bignotti.

Un romanzo di ambientazione storica, edito dal Book Store Pietro Macchione Editore, che catapulta il lettore al secondo conflitto mondiale a Varese, precisamente all’1 e 30 aprile del ’44. Ai giorni in cui la città fu attaccata da dei violenti bombardamenti che avevano come obiettivo la fabbrica di caccia situata nel centro, a pochi passi dall’ospedale militare. Un racconto di vite che si intrecciano e paure. Di questo e molto altro se ne parlerà venerdì 19, dove Claudia Maria Franchina dialogherà direttamente con l’autore, Camillo Bignotti.