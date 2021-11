I rappresentanti dei quartieri di Somma chiedono il rilancio dell’ospedale Bellini

Riceviamo e pubblichiamo il comunicato dei segretari di quartiere di Somma Lombardo, che esprimono la preoccupazione per il depotenziamento in corso dell’ospedale Bellini

Cento anni o giù di li l’ospedale Bellini iniziava la sua opera

Sono nate intere generazioni,sono state assistite migliaia di persone,insomma l’ospedale ha fatto tutto per quello che una struttura del genere viene concepita e lo ha fatto molto bene con donne e uomini,che hanno dato il loro contributo con grande professionalità e a volte hanno toccato l’eccellenza nella loro specializzazione.

Oggi invece parliamo del Nostro ospedale perché nel corso degli anni è stato impoverito delle molte specializzazioni che ne facevano un polo sanitario importante non solo per i Sommesi, ora la situazione sta diventando ancora più critica perché in funzione della mitica “razionalizzazione” delle strutture sanitarie anche l’ultima attività specialistica sta per allontanarsi dal nostro Ospedale.

Anche noi come Rappresentanti dei Quartieri e Frazioni di Somma Lombardo,ci teniamo a esternare il nostro dissenso a questo impoverimento che oltre a destrutturare l’Ospedale, e quindi a non assicurare una corretta copertura sanitaria che un Ospedale deve garantire, porterà anche un problema logistico a chi ha o avrà bisogno di assistenza sanitaria.

La mobilitazione per cercare di evitare tutto questo è in atto,dalla nostra Amministrazione, alle associazioni, alla Chiesa,etc… per cui il problema è sentito da tutti indistintamente.

L’Ospedale deve rimanere con le funzioni per cui è stato ideato, certamente la pianificazione delle attività va studiata attentamente, oggi più che mai vanno evitati sprechi come sovrapposizioni a corto raggio di attività ospedaliere per cui chi è in “sala regia” deve tenerne conto e quello che oggi una struttura come il Bellini deve avere per il grande bacino di utenti è una assistenza di pronto soccorso, una chirurgia con tutte le attività correlate e una o altre situazioni di grande richiesta come l’oculistica ma tutto questo con un alto profilo di professionalità e qualità, questo è un servizio sanitario che può funzionare e dare ai cittadini che non dimentichiamoci pagano per avere il corretto riscontro.

I Segretari di Quartiere di

Somma Lombardo e Frazioni