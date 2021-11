Ritardi, cancellazioni e sovraffollamento: pendolari adirati sulla linea Milano-Varese

Ennesima mattinata (oggi, 8 novembre) di disagi per i pendolari della tratta Milano Varese che protestano sui social postando adirati i treni cancellati e in ritardo per problemi tecnici.

«I treno per Treviglio delle 6.56 – la segnalazione di un pendolare sulla pagina facebook “Pendolari Trenord” – cancellato (senza avvisare) per problemi tecnici non meglio identificati. Il treno successivo delle 7.26 è in ritardo perchè bloccato a Rho per “superamento della capienza massima consentita dalle norme anticovid” e conseguente invito ai passeggeri di scendere per consentire la ripartenza del treno. Magari – chiosano i pendolari – se i treni funzionassero come dovrebbero, non si raggiungerebbe la capienza massima consentita».

Un altro pendolare denuncia il mancato distanziamento condividendo la foto di un vagone particolarmente affollato (nella foto di copertina).