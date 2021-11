Scontro sul Sempione a Gallarate, grave un 59enne

Un motociclista di 59 anni è rimasto ferito in modo serio in un incidente stradale a Gallarate, sul Sempione.

L’allarme è scattato alle 9.20 del mattino, sullo stradone, nel tratto che entra nel quartiere Ronchi.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, automedica e ambulanza del sistema Areu 118 e carabinieri (foto d’archivio).

Il motociclista, un uomo di 59 anni, ha riportato un trauma cranico, un trauma toracico e un trauma ad un arto inferiore. È stato trasferito in ospedale a Gallarate in codice rosso, dunque valutato in immediato pericolo di vita. Le ferite sono serie, ma non sarebbe più a rischio.

Ancora da ricostruire la dinamica: lo scontro ha coinvolto un’auto e appunto una moto. L’incidente è avvenuto all’altezza di un distributore di benzina: secondo una prima ricostruzione della Polizia Locale l’auto – proveniente da Ronchi-Somma – ha svoltato per entrare a fare rifornimento, urtando la moto proveniente dal centro città.

Incidente in via 22 marzo ad Arnate

Intorno alle 10.15 si è registrato un altro incidente, uno scontro tra due auto nel primo tratto di via 22 Marzo, ad Arnate: il 118 ha soccorso un ragazzo di 28 anni e una donna di 39, che non hanno comunque riportato ferite.