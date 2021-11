Sfuma la corona internazionale per Esposito: il varesino battuto da Sutherland

Si è chiusa con una sconfitta più che onorevole l’incontro internazionale di boxe che ha visto impegnato il varesino Michele Esposito sul ring scozzese di Aberdeen. Il 35enne di Daverio è stato battuto per KO tecnico dal padrone di casa, il più giovane Dean Sutherland, che venerdì notte si è cinto con la corona vacante della WBC Silver per i pesi welter.

Un verdetto accolto con un po’ di amaro in bocca dall’angolo di Esposito che aveva respinto in più occasioni gli attacchi di Sutherland e sperava di portare a termine le dieci riprese su cui era articolato il combattimento. Ma l’arbitro, Victor Loughlin, è stato di parere diverso interrompendo l’incontro quando mancava ancora 1’57” nell’ottavo round. (foto in alto: Esposito a destra, con Giuseppe Facente)

Lo scozzese ha meritato la vittoria – ora Sutherland ha un record di 12 vittorie e zero sconfitte da “pro” -ma ha anche cavallerescamente riconosciuto la bravura del varesino, che si è preparato all’appuntamento nella palestra di Gavirate condotta da Giuseppe Facente, il B.T. Camacho. Esposito ha cercato di fare la sua boxe, è stato autore di un buon inizio e ha saputo soffrire sia nel secondo round sia nel quarto e nel quinto quando Sutherland si è fatto più aggressivo guadagnando un buon vantaggio in temini di punti. Nella sesta ripresa però il daveriese è riuscito a risalire e a piazzare diversi colpi ma la scarica subita nell’ottavo round è stata giudicata “definitiva”.

Esposito ha visto così interrompersi la striscia di sette vittorie che gli aveva permesso di accedere a un incontro per un titolo internazionale: le qualità espresse sul ring di Aberdeen potrebbero comunque rimetterlo in corsa per una nuova possibilità, nonostante la sconfitta.