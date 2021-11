A Somma Lombardo l’addio a Tony Sabatino

Dopo una lunga malattia si è spento nella giornata di martedì 23 novembre Antonio “Tony” Sabatino, di Somma Lombardo.

Tony aveva un ricamificio e poi un centro olistico, sua grande passione che nel tempo divenne un vero e proprio lavoro. Un uomo conosciutissimo nella città dei Tre Leoni, già trent’anni anni fa organizzava eventi nel mondo delle discoteche, per un periodo di tempo ha poi gestito il locale “Excalibur” a Varese; in tanti lo ricordano per il suo carattere umile, buono lasciando segni e ricordi indelebili.

Sabatino era stato colpito da una emorragia cerebrale nel 2013 e da allora ha vissuto nove anni in coma.

Le esequie si terranno venerdì 26 novembre nella chiesa di San Rocco a Somma Lombardo alle ore 14.00, preceduto dal rosario alle ore 13.30.

La salma può essere visitata presso la casa funeraria Chinello in via Beltramolli.