Uyba, sfida a viso aperto all’imbattibile Conegliano

Sabato 6 novembre alle ore 18, le ragazze della Unet e-work Busto Arsizio tenteranno un’impresa che sulla carta sembra impossibile: battere le “pantere” della Prosecco Doc Imoco Conegliano di coach Santarelli, campionesse di tutto.

Al Pala Verde di Treviso, Egonu e compagne arrivano forti delle loro 70 vittorie consecutive, un numero impressionante, e decise a continuare una storica striscia positiva. L’ultimo ko risale al 12 dicembre 2019 a Perugia. Le biancorosse di coach Musso però vogliono mostrare tutto il loro valore e scenderanno in campo per lottare fino all’ultima palla. Poi si tireranno le somme.

Sestetto usuale per la UYBA, mentre Santarelli dovrebbe essere costretto a rinunciare ancora a Sylla e Fahr, schierando quindi la ex Wolosz in regia, in diagonale con Egonu; al centro la coppia Folie e De Kruijf, in attacco Plummer e Courtney con Caravello nel ruolo di libero.

Così coach Marco Musso: «La partita con Scandicci (persa al tie-break ndr) ci ha lasciato la consapevolezza che se noi giochiamo come ci alleniamo, abbiamo la possibilità di portare a casa punti anche contro queste grandi squadre. Abbiamo avuto la chance di controllare il match, ce la siamo fatta scappare e questo deve essere un rimpianto. Importante però ricordare che se mettiamo in campo il nostro ritmo di gioco possiamo mettere gli avversari nella condizione di doverci inseguire. La squadra si sta allenando con questa idea e si sta preparando al match con Conegliano: il concetto è che non è vero che quando si gioca con l’Imoco non c’è nulla da perdere. Si va a Treviso per fare la partita: è chiamo che loro hanno un ritmo altissimo in tutti i fondamentali e in tutte le situazioni tattiche, ma andiamo per continuare il nostro percorso in crescendo. Siamo pronti per giocarcela».

Prosecco Doc Imoco Conegliano – Unet e-work Busto Arsizio Conegliano: 1 Caravello, 2 Plummer, 3 Courtney, 4 Butigan, 5 De Kruijf, 7 Folie, 9 Omoruyi, 10 De Gennaro (L), 11 Vuchkova, 12 Frosini, 13 Gennari G., 14 Wolosz, 17 Sylla, 18 Egonu, 19 Fahr. All. Santarelli.

Busto Arsizio: 1 Poulter, 2 Battista, 3 Olivotto, 5 Monza, 7 Bressan, 8 Gray, 10 Colombo, 11 Mingardi, 14 Zannoni, 15 Stevanovic, 16 Bosetti, 19 Ungureanu, 23 Herrera Blanco. All. Musso.

Il programma (6a di andata): Il Bisonte Firenze – VBC Trasporti Pesanti Casalmaggiore; Prosecco DOC Imoco Volley Conegliano – Unet e-work Busto Arsizio;

Bartoccini Fortinfissi Perugia – Volley Bergamo 1991; Reale Mutua Fenera Chieri – Acqua&Sapone Roma Volley Club; Savino Del Bene Scandicci – Vero Volley Monza; Megabox Ondulati Del Savio Vallefoglia – Delta Despar Trentino;

Igor Gorgonzola Novara – Bosca S. Bernardo Cuneo.

Classifica: Conegliano 14; Novara, Scandicci 11; BUSTO ARSIZIO 10; Firenze, Chieri 9; Monza 8; Bergamo, Roma, Casalmaggiore 6; Cuneo 5; Trento 4; Perugia, Vallefoglia 3.