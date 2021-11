Varese dice addio a Natalino

Se ne è andato un altro pezzo di storia varesina. Natale Bruzzese, per tutti Natalino, è morto all’età di 72 anni. I funerali si terranno a Malnate giovedì 25 novembre, alle 15, alla Chiesa di San Martino e sarà preceduto dal Rosario. La notizia è stata data questa mattina sulla pagina Facebook “Natalino…un monumento varesino” a lui dedicata.

Orgogliosamente calabrese, ha “imperversato” per i bar e i locali del centro di Varese per decenni, con i suoi “Sciiiiiiiao” e le sue uscite folkloristiche, le sue urla “Ti ammazzo” o “In galeeeeera”, quando qualcuno lo faceva arrabbiare.

Era un buono e chi lo conosceva sapeva che i suoi scatti erano una posa, un modo per essere al centro dell’attenzione. E al centro dell’attenzione, ogni volta che entrava in un bar, sapeva starci, intrattenendo gli avventori del circolino di Bosto o di quello di Casbeno, del bar della stazione o dei locali di Biumo.

In tantissimi lo ricordano, qualcuno una decina di anni fa aveva anche creato una pagina Facebook per segnalare gli avvistamenti di Natalino in giro per Varese. Molti, preoccupati quando non si faceva vedere per qualche settimana, chiedevano informazioni e subito qualcuno rispondeva, segnalando di averlo visto in questo o in quel bar.

Oggi in tanti lo piangono, ricordando i tempi andati, quando lui, come Pappalardo e altri personaggi simili, coloravano il centro di Varese con la loro presenza irriverente e fuori dagli schemi.