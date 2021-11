Verrà ripristinato il “bus scomparso” per il cantiere di Largo Flaiano a Varese

Il percorso della linea di trasporto urbano A a Varese verrà rivisto. Dopo la segnalazione di una nostra lettrice che aveva segnalato il caso del “bus scomparso” a causa del cantiere di largo Flaiano, l’amministrazione comunale, in sinergia con Autolinee Varesine, ha apportato alcuni miglioramenti alle modifiche del percorso per favorire e tutelare i residenti e chi utilizza l’autobus di linea, dopo le variazioni al percorso nel tratto interessato dai lavori di via Sant’Imerio.

A partire da lunedì 8 novembre, con un aggiustamento delle modifiche, l’autobus tornerà a servire in modo più efficiente la zona di Bosto, con inoltre il recupero di due fermate lungo viale Europa.

Nel dettaglio la linea A nella direzione centro passa in via Gasparotto, viale Europa, recuperando le due fermate precedentemente soppresse, di fronte alla chiesa dell’Immacolata e poco prima della rotatoria Uberti, prosegue lungo viale Europa, quindi percorre via del Nifontano, via S.Imerio, via San Pedrino e via Piave, per poi riprendere il percorso di linea abituale.

Viene inoltre istituita una fermata provvisoria all’altezza del civico 15 di via San Pedrino, senz’altro funzionale ai residenti di Bosto.

Tale variazione entrerà in vigore da lunedì 8 novembre e sino al termine dei lavori in via Sant’Imerio.