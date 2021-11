Largo Flaiano e il problema del bus “scomparso” da Bosto

Non ci sono solo problemi di traffico – che peraltro non si notano tanto in largo Flaiano, quanto cento metri più in là, dalla piccola via Limido fino a viale Europa e l’autostrada – sui cantieri per la realizzazione della rotonda in largo Flaiano a Varese.

A creare disagi è anche il cambiamento del percorso della linea urbana “A”, che normalmente attraversa Bosto, in particolare le vie Goldoni e Limido.

Jessica «Abito a Varese, in zona Conca D’oro, via Goldoni per l’esattezza, e da me passa la linea A, anzi passava. Sì perché i lavori iniziati ieri per realizzare la rotonda all’uscita dell’autostrada, ci hanno tolto anche il bus. Mi spiego meglio. Causa lavori anche la linea A è stata modificata e non passa più vicino a casa. Ma nemmeno un po’ meno vicino. Diciamo che per arrivare alla prima fermata utile, che per inciso si trova dopo l’Esselunga, di fronte alla farmacia, bisogna camminare per 1.1 km e fare tre attraversamenti pedonali non proprio sicurissimi».