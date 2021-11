Vertemati: “Contento per la squadra, si meritava la vittoria”

VERTEMATI 1

«Siamo molto molto contenti e i ragazzi se lo meritavano. Stiamo attraversando un momento di grande sofferenza sportiva: basti pensare alle difficoltà che troviamo in allenamento. I ragazzi dal primo giorno non si sono mai tirati indietro e se lo meritavano: abbiamo tre giocatori fuori, sono contento che sia andata così».

VERTEMATI 2

«Sulla partita posso dire che abbiamo usato le armi che avevamo a disposizione. Gentile è stato eccellente dal post basso da dove ha creato per sé e per gli altri, è stato molto bravo Trey Kell per tutta la partita, a segnare e a mettere in ritmo i compagni. E poi abbiamo aspettato Beane: sappiamo che può avere una striscia vincente e senza quella probabilmente non ce l’avremmo fatta. Infine cito anche la prestazione Sorokas e Jalen Jones, fatta di grande generosità anche se erano schierati al di fuori del loro ruolo».

VERTEMATI 3

«Abbiamo ruotato 7 giocatori perché sono quelli che abbiamo adesso. L’obiettivo era quello di adattare una la zona per risparmiare falli ed energia cercando di restare concentrati sui loro tiratori. Sapevamo che alla fine qualcuno avrebbe segnato e lo ha fatto Fernandez. Sotto di 4 siamo stati bravi a tornare a uomo e a concedere veramente poco».

VERTEMATI 4

«Lotta salvezza? Sinceramente quando perdo non guardo la classifica quindi non lo facevo da un mese e mezzo. Stasera la guarderò. Noi abbiamo avuto una serie di vicissitudini che ci ha fatto allenare al completo appena cinque volte fino a ora: adesso siamo stati gli stessi per due settimane e abbiamo trovato qualche equilibrio ma è complicato anche valutare i giocatori. La vittoria di stasera è preziosissima ma è difficile capire anche di che livello siamo».

GENTILE 1

«Sicuramente per noi è stata una vittoria molto importante che dedico ad Adriano, John e Elijah che hanno avuto un periodo difficile. Speriamo di riavere presto tra noi i nostri compagni, intanto sono contento per come è andata. Abbiamo risposto bene quando Trieste è rientrata nel punteggio, siamo rimasti attaccati alla partita contro un’ottima squadra che ha fatto un grande inizio di campionato. Siamo venuti qui in emergenza ma ognuno ha dato il suo contributo per il successo».

GENTILE 2

«Spero che questo risultato sia di buon auspicio per il futuro e spero di costruire qualcosa di solido dopo questa vittoria, anche se dobbiamo limitare questi alti e bassi che abbiamo. Io ho provato a sfruttare i miei vantaggi sulla difesa ma anche gli altri miei compagni hanno fatto lo stesso: Kell è stato fantastico, anche Sorokas ha fatto molto bene».