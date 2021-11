Il virus torna a circolare: ad Albizzate un decesso per Covid

Il rialzo dei contagi in questa quarta ondata della pandemia è testimoniato anche dalle comunicazioni dei sindaci alla cittadinanza sull’andamento dell’epidemia e, purtroppo, ad Albizzate si registra un nuovo decesso dovuto al Covid. La notizia è stata confermata da ATS Insubria, l’Agenzia per la Tutela della Salute, e trasmessa dall’Amministrazione comunale.

In provincia di Varese le persone scomparse a causa della malattia sono state finora 2.919 mentre i contagiati risultati positivi al tampone 94.354. In questa fase, con la stragrande maggioranza dei cittadini vaccinati e nonostante un virus molto più contagioso di un anno fa, la protezione garantita dalla campagna vaccinale contribuisce a frenare gli effetti della malattia. Bisogna comunque rispettare i molti appelli alla prudenza che in questa fase sono ancora validi, soprattutto sull’uso della mascherina nei luoghi al chiuso.