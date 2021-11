Workshop gratuito di Linkedin a Cavaria

“Linkedin e le strategie di comunicazione integrata”: questo sarà l’argomento del workshop gratuito organizzato dall’amministrazione comunale di Cavaria con Premezzo in collaborazione con Romina Galetta, esperta di comunicazione specializzata in PNL e di Linkedin, e Manuele Bacchi esperto di web marketing.

Un workshop dedicato ad aziende, attività commerciali e professionisti (o anche a chi vuole semplicemente saperne di più sull’argomento) focalizzato sull’utilizzo di Linkedin e dell’e-mail marketing per attirare, conquistare e fidelizzare la clientela.

«La rapida evoluzione digitale, ci ha portato a comprendere l’importanza di farsi trovare online, sapersi differenziare e attirare nuovi clienti perché le persone, anche quelle che in precedenza non lo facevano, si sono abituate a ricercare qualsiasi informazione online» dice Romina Galetta. «Il workshop vuole fornire spunti utili per sfruttare il web per incrementare la propria visibilità ed attirare nuova clientela».

«Sono molto felice di ospitare questo workshop nel nostro paese» aggiunge l’assessore Irene Scaltritti. «Credo sia davvero una bella opportunità per le nostre realtà per capire come aprirsi ad un nuovo modo di fare business. Io stessa parteciperò con piacere per conoscere meglio le opportunità offerte da Linkedin e come sfruttare al meglio questo social dedicato principalmente allo sviluppo di contatti professionali».

Appuntamento giovedì 11 alle 18.30 all’antico palazzo comunale, via Ronchetti, Cavaria con Premezzo.

L’evento è gratuito. Per partecipare inviare un’email a biblioteca@comune.cavariaconpremezzo.va.it indicando nome ed un contatto telefonico cellulare.

Si accede con Green Pass.