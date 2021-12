A Magenta il primo caso Omicron individuato dal Laboratorio di Legnano

Il Laboratorio dell’Asst Ovest Milanese ha individuato il primo paziente colpito dalla variante Omicron sul territorio di sua competenza. Il caso, come ha segnalato il dottor Pierangelo Clerici alla guida della Microbiologia legnanese, è stato registrato al pronto soccorso di Magenta. La conferma è arrivata proprio in questi giorni. Non è stata rilevata l’identità della persona contagiata. Ad oggi (16 dicembre), Omicron non si era ancora palesata sul territorio di competenza della nostra Asst.

Dai primi studi è emerso che questa variante ha una maggiore trasmissibilità rispetto alle precedenti e, come spiegano dall’Istituto Superiore di Sanità ,«alcuni modelli matematici stimano che in pochi mesi potrebbe diventare la variante dominante». Da segnalare che, attualmente, Omicron non risulta più grave rispetto alle altre varianti del virus Sars – Cov2: «I dati preliminari suggeriscono che ci sia un tasso maggiore di ricoveri in alcuni Paesi dove sta circolando in modo massivo come il Sud Africa, ma questo potrebbe essere dovuto all’aumento complessivo delle persone infette piuttosto che alla specifica infezione con Omicron».

Risulta ormai evidente che i vaccini sono indispensabili per ridurre il rischio di sviluppare la malattia grave Covid-19. Restano sempre valide le regole base per evitare il contagio: mantenere una distanza di almeno un metro dagli altri, indossare la mascherina con particolare attenzione specie negli ambienti chiusi o affollati, tossire o starnutire nel gomito o in un fazzoletto, frequente igiene delle mani, garantire una adeguata ventilazione degli ambienti chiusi.