Addio all’arbitro Vanni Bergamini, stroncato da un malore a Gavirate

Un uomo che si accascia al suolo, poi la corsa all’ospedale a metà di una mattina come tante altre, per fare un giro in bicicletta e tenersi in allenamento. Ma alla fine il malore ha stroncato Vanni Bergamini, classe 1946, arbitro Csi della provincia di Varese.

L’uomo è stato soccorso mercoledì mattina fra Gavirate e Bardello lungo la pista ciclabile del lago dagli agenti della polizia locale di Gavirate e dal personale del 118: vista la gravità è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso subito partito alla volta di Cittiglio. Una corsa purtroppo inutile: l’uomo è mancato dopo l’arrivo al pronto soccorso.

«Oggi è un giorno triste, abbiamo appreso la notizia che in data odierna è mancato improvvisamente il Sig. Bergamini, storico direttore di gara di calcio a 7», scrive Diego Peri Presidente Comitato Territoriale C.S.I. di Varese in una mail inoltrata alle società sportive iscritte al circuito Centro Sportivo Italiano.

«Da tantissimi anni svolgeva il suo incarico, un arbitro storico del nostro comitato che ha dedicato tanto tempo e messo in campo tanta passione al servizio dei nostri giovani. Siamo vicini alla sua famiglia e lo ricorderemo con affetto nella preghiera».

Da oggi fino a domenica 5 dicembre, su tutti i campi di gioco del CSI di Varese, sarà osservato un minuto di silenzio in suo ricordo, minuto di silenzio che verrà osservato anche durante il prossimo alelnamento dalle formazioni che non scenderanno in campo. «La Famiglia CSI Varese piange la scomparsa del signor Bergamini da anni arbitro presso il nostro Comitato», ha scritto sulla sua pagina facebook “Csi Zona Gallarate“.